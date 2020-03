Chiny: Liczba nowych zakażeń koronawirusem spada AFP

W Chinach kontynentalnych w niedzielę stwierdzono 31 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, w tym jedno zakażenie, do którego doszło na terenie Chin. To spadek o 14 w stosunku do danych z soboty - podała chińska Komisja Zdrowia Publicznego.