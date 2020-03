Doradca Netanjahu zakażona koronawirusem

Według "Times of Israel" 64-letnia Paluch została przebadana na obecność koronawirusa po tym jak test przeprowadzony u jej męża dał wynik pozytywny.

Paluch ostatni raz miała kontakt z premierem w czwartek. Kancelaria szefa izraelskiego rządu zapewnia jednak, że w czasie spotkania zachowano bezpieczny dystans między doradcą a premierem Izraela.

Mimo to premier Izraela - jak wynika z informacji uzyskanych przez "Times of Israel" w kancelarii szefa rządu - może wymagać poddania go 14-dniowej kwarantannie zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia.

Do niedzieli w Izraelu wykryto 4247 przypadków koronawirusa SARS-CoV-2. 15 zakażonych wirusem zmarło, 89 osób uważa się za wyleczone.

W Izraelu obowiązuje surowy reżim kwarantanny. Od 25 marca Izraelczycy mają pozostawać w domach i nie mogą udawać się na spacery dalej, niż na odległość 100 metrów od domu.