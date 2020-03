Chiny będą informować o bezobjawowych zakażeniach wirusem

Decyzję taką podjęto po tym, jak mieszkańcy kraju zaczęli wyrażać niepokój co do bezobjawowych zakażeń wirusem. Do poniedziałku ochrona zdrowia monitorowała 1541 takich przypadków, 205 z nich dotyczyło osób przybywających spoza granic Chin.

