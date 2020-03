Prof Płatek: Więzienia to rozwiązanie zastępcze

To błędne rozgraniczenie między więźniami a resztą społeczeństwa – to nie są to odrębne byty, lecz naczynia połączone. Niestety, brak pogłębionej refleksji nad warunkami w więzieniu sprawił, że i w tym kontekście pandemia stała się groźna dla nas wszystkich. W Iranie chodzi o więźniów politycznych, u nas o lekceważenie prawa. Dlaczego więźniowie mieliby być zwalniani, skoro w każdej celi powinna przebywać jedna osoba? I skoro w więzieniu powinni przebywać tylko groźni sprawcy poważnych przestępstw? Polska przyjęła europejskie reguły więzienne w 2006 roku. To zalecenia Rady Europy. Cynik uzna, że zalecenie nie jest prawem wiążącym. To błąd w rozumowaniu. Polska jest pełnoprawną członkinią Rady, pracowała nad tymi zaleceniami. I dlatego, że są zaleceniami tym bardziej nas wiążą. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa; obecnie rządzący je łamią. Lekceważenie standardów w więzieniu rzutuje na ich lekceważenie także w Ośrodku w Gostyninie. Prawo zezwala na to, by było tam maksymalnie 60 osób, a jest 81. Dyrektor nie miał prawa przyjął choćby jednej osoby ponad normę. Zwyczaj lekceważenia prawa w więzieniu promieniuje i na Gostynin.