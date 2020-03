Chiny: Trzeci dzień bez lokalnych zarażeń koronawirusem

Reuters zwraca uwagę, że Pekin i Szanghaj są głównymi miastami przyjmującymi Chińczyków wracających do kraju w związku z pandemią - dotyczy to m.in. studentów studiujących poza granicami Chin. Studenci z Chin wracają z uczelni w USA i Europie.

W Pekinie wszystkie osoby przybywające spoza granic kraju poddawane są obowiązkowej, 14-dniowej kwarantannie. Takie same obostrzenia wprowadziła właśnie prowincja Guangdong.

Łączna liczba zachorowań w Chinach kontynentalnych wzrosła w piątek do 81008. Liczba ofiar wzrosła do 3255 - to o siedem więcej niż 24 godziny wcześniej. Wszystkie siedem ofiar wirusa zmarło w Wuhan.

W Wuhan, w związku z brakiem nowych zachorowań, łagodzone są zasady kwarantanny - mieszkańcy mogą wychodzić na krótkie spacery.