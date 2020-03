Triumf wirusa geopolityki. Propagandowa ofensywę przeciw USA

Jednak eksperci przestrzegają, że demokratyczne kraje mogą użyć chińskiej pomocy lekarskiej, ale tamtejsze know-how w tłumieniu epidemii jest nie do zastosowania w Europie. Pekin zamknął bowiem najpierw całkowicie miasto Wuhan (11 mln mieszkańców – mniej więcej tyle, ile w Czechach), a potem i całą prowincję Hubei (60 mln mieszkańców – tyle, ile we Włoszech), każąc wszystkim mieszkańcom siedzieć w domach i ostro to kontrolując. Eksperci podkreślają, że takie środki mogą podejmować jedynie reżimy autorytarne, zdolne do szybkiego koncentrowania znacznych zasobów w jednym miejscu.