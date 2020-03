Sport w czasach koronawirusa: W Polsce na razie wszyscy grają

Dwie międzynarodowe imprezy w Polsce już ucierpiały: odwołano badmintonowy Polish Open i hokejowe mistrzostwa świata Dywizji IB kobiet. Kolejne duże wydarzenie to mistrzostwa świata w półmaratonie z udziałem 30 tys. osób, które 29 marca ugości Gdynia. Organizatorzy kilka dni temu informowali, że „scenariusz odwołania imprezy nie jest brany pod uwagę". Nic się w tej sprawie nie zmieniło.

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w czwartek mieli rozegrać wyjazdowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Trentino Itas Volley, ale klub odmówił wyjazdu do Włoch. Europejska Federacja Siatkówki początkowo groziła polskiej drużynie walkowerem (0:3), ale ostatecznie zgodziła się na zmianę terminu spotkania. W poniedziałek władze Trydentu – to miejsce rozegrania meczu – poinformowały o wykryciu pierwszego przypadku zarażenia koronawirusem w mieście.

Nie wiadomo, co z mistrzostwami świata w lotach narciarskich (19–22 marca), gdzie o medale mają walczyć polscy skoczkowie. Organizuje je Planica, słoweńskie miasto położone tuż przy granicy z Włochami. Na razie przygotowania do zawodów przebiegają zgodnie planem. Organizatorzy zaczęli budowę trybun wokół skoczni i wypatrują opadów śniegu.

Piątym największym ogniskiem koronawirusa na świecie jest Japonia, kraj-gospodarz igrzysk. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach zapewnia, że sportowcy mogą się przygotowywać do zawodów z „dużą pewnością". Z drugiej strony minister ds. olimpijskich Seiko Hashimoto oznajmiła, że „kontrakt na organizację igrzysk olimpijskich jest ważny do końca 2020 roku, co można interpretować jako możliwość ich przełożenia".