Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja na żywo

Liczba przypadków koronawirusa wykrytych w Hongkongu wzrosła do 120 - informują władze miasta.

W Panamie stwierdzono pierwszy śmiertelny przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Zmarły to 64-letni mężczyzna, który zmagał się również cukrzycą i bakteryjnym zapaleniem płuc.

W Korei Południowej doszło w środę do pierwszego wzrostu liczby nowo wykrytych zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 po pięciu dniach spadków liczby wykrywanych przypadków. W środę w Korei Płd. zdiagnozowano 242 nowe przypadki Covid-19 - choroby wywołanej koronawirusem.

We włoskim miasteczku Borghetto Santo Spirito kobieta nie może opuścić mieszkania, w którym znajdują się zwłoki jej męża, w związku z ograniczeniami wynikającymi z kwarantanny - poinformował burmistrz miasteczka, Giancarlo Canepa w rozmowie z CNN.

4.59

Kanada potwierdziła wykrycie 14 nowych przypadków koronawirusa - większość u osób, które ostatnio przebywały poza granicami kraju - poinformowały władze.

4.58

Gubernator Massachusetts Charlie Baker ogłosił wprowadzenie stanu wyjątkowego, aby "wesprzeć reakcję" na pojawienie się w tym stanie koronawirusa.

4.57

Po czterech dniach spadku liczby nowo wykrytych zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2, we wtorek w Chinach wykryto 24 nowe przypadki zachorowania na Covid-19, chorobę wywołaną koronawirusem, o pięć więcej niż dzień wcześniej. 10 z tych zachorowań to przypadki, w których wirus został "przywieziony" do Chin przez osobę przybywającą spoza granic Państwa Środka - podaje chińska Komisja Zdrowia Publicznego.

4.56

Liczba zachorowań spowodowanych koronawirusem w USA wzrosła do 1000 - informuje CNN opierając się na danych władz stanowych, danych rządowych i danych Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC). Jak dotąd z powodu Covid-19, choroby wywołanej koronawirusem, zmarło 31 osób.

4.52

Na całym świecie koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto jak dotąd u 119264 osób. 4291 zmarło w wyniku zarażenia się wirusem.

Najwięcej zachorowań wykryto w Chinach (80778). We Włoszech liczba wykrytych zachorowań przekroczyła 10 tysięcy - i wynosi obecnie 10149. W Iranie wykryto jak dotąd 8042 zachorowania, a w Korei Południowej - 7755. We Francji wykryto 1784 przypadki Covid-19, w Hiszpanii - 1695, a w Niemczech - 1565.