Polska i świat walczą z koronawirusem - relacja Fotorzepa, Jakub Czermiński

Niemcy zamykają część granic *** W Polsce jak dotąd wirusa wykryto u 156 osób, trzy osoby zmarły, 13 wyzdrowiało *** Minister zdrowia Łukasz Szumowski spodziewa się, że w tym tygodniu liczba zarażonych w Polsce wzrośnie do tysiąca. *** W Hiszpanii liczba zarażonych zbliża się do 9 tysięcy, w Iranie do 15 tysięcy.