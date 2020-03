Naukowcy: Koronawirus nie uciekł z laboratorium

Wspomniane badania przeprowadzili prof. Kristian Andersen, immunolog i mikrobiolog ze Scripps Research, Robert F. Garry z Tulane University, Edward Holmes z University of Sydney, Andrew Rambaut z University of Edinburgh i W. Ian Lipkin z Columbia University.

Na tej podstawie naukowcy dopuszczają dwie możliwości jego powstania.

Według pierwszej z nich SARS-CoV-2 powstał w organizmie jakiegoś zwierzęcia i w nim ewoluował do tej groźnej postaci, która rozpowszechniła się już niemal na całym świecie.

Tak zdarzyło się w przypadkach SARS i MERS, w których początkowymi ogniwami epidemii były odpowiednio łaskuny chińskie i wielbłądy. Naukowcy uważają jednak, że nie ma dowodów na bezpośrednie przenoszenie się wirusa z nietoperzy, do rozpowszechniania go potrzebny byłby pośrednik. Dlatego biorąc pod uwagę tę teorię, trzeba uznać, że do ewolucji białek, które przyłączają wirusa do komórek doszło w organizmie zwierząt. Dlatego koronawirus mógł w tak szybkim tempie przenosić się z człowieka na człowieka.

Druga teoria zakłada, że wirus przeniósł się ze zwierzęcia na człowieka w postaci niezdolnej do wywoływania epidemii i dopiero w ludzkim organizmie ewoluował do tak groźnej postaci. Taka możliwość zakłada, że wirus może krążyć między ludźmi jakiś cas, niezauważony.

Jak mówi Andrew Rambaut z University of Edinburgh, w przypadku pierwszej teorii istnieje groźba, że - jeśli jest ona słuszna - podobne epidemie mogą mieć miejsce częściej, bo niewykluczone, że w organizmach zwierząt mogę ewoluować inne tego typu wirusy. Druga ewentualność stwarza mniejsze ryzyko.

