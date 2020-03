Racjonowanie i kradzieże. Papier toaletowy w czasie epidemii AFP

W Australii największe sklepy ograniczyły sprzedaż papieru toaletowego do jednej paczki na osobę. W japońskich publicznych toaletach papier jest przykuwany do ścian, a w Hongkongu uzbrojeni przestępcy dokonali napadu, gdy dostawa dotarła do jednego z supermarketów.