Eksperci o koronawirusie: Zbliżamy się do punktu krytycznego

Eksperci ostrzegają, że liczba przypadków zakażenia koronawirusem wyprzedza wysiłki, mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się tej choroby. Wirus zmusił już między innymi Włochy i Iran do wprowadzenia surowych wewnętrznych ograniczeń dotyczących podróży, a władze Korei Południowej zdecydowały, o podniesieniu poziomu alarmowania o chorobach zakaźnych na najwyższy poziom .

Dwa dni temu Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), powiedział, że społeczność międzynarodowa musi działać szybko, zanim całkowicie zamknie się „zawężające się okno możliwości”.

Biorąc pod uwagę 78 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, eksperci twierdzą, że sytuacja wkrótce osiągnie próg krytyczny.

Paul Hunter, profesor medycyny na Uniwersytecie Wschodniej Anglii, uznawany za autorytet w dziedzinie badania infekcji koronawirusem, stwierdził, że czas na powstrzymanie choroby dobiegł końca. - Dyrektor generalny WHO ostatnio mówił o zawężeniu okna możliwości kontrolowania obecnej epidemii - powiedział. - Nasza zdolność do zapobiegania globalnej pandemii kończy się po ostatnich 24 godzinach - zaznaczył. Jak dodał Hunter, „choć liczba przypadków wirusa spada w Chinach, w weekend miały miejsce wyjątkowo niepokojące wydarzenia w innych krajach”. Ekspert ocenił także, że gwałtowny wzrost liczby przypadków zachorowań w Korei Południowej był jak dotąd bezprecedensowy. - Identyfikacja dużego skupiska przypadków we Włoszech jest dużym zmartwieniem dla Europy i możemy spodziewać się, że w kilka dni zidentyfikowanych zostanie jeszcze kilka innych przypadków - powiedział. Zdaniem Huntera sytuacja w Iranie może mieć bardzo poważne konsekwencje dla Bliskiego Wschodu. - Problemem związanym ze sprawami irańskimi są konflikty zbrojne w regionie - podkreślił.

Dr Robin Thompson, młodszy pracownik naukowy w dziedzinie epidemiologii na uniwersytecie w Oxfordzie, zauważył natomiast, że liczba przypadków we Włoszech podwoiła się między piątkiem a sobotą. - To ważny etap dotyczący koronawirusa - powiedział. - Szybka izolacja nawet łagodnych przypadków na dotkniętych obszarach jest ważna, aby zapobiec znacznemu przenoszeniu się choroby między osobami żyjącymi w całej Europie. Bardzo ważne jest przestrzeganie wytycznych dotyczących zdrowia publicznego - dodał.

Epidemia koronawirusa rozpoczęła się pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan w Chinach. Większość chińskich zakażeń i zgonów stwierdzono w prowincji Hubei, której stolicą jest właśnie Wuhan. W Hubei stwierdzono większość spośród zakażeń odnotowanych dotąd w Chinach kontynentalnych. Pod koniec stycznia Wuhan i wiele innych miast prowincji zostało objętych kwarantanną, a dziesiątki milionów osób pozbawiono możliwości wyjazdu.