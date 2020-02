Chiny: Objawy wirusa mogą pojawić się po ponad miesiącu? AFP

Okres inkubacji koronawirusa 2019-nCoV może wynosić więcej niż dotychczas szacowano - pisze "South China Morning Post". Dotychczas uważano, że inkubacja wirusa trwa co do zasady do 14 dni, ale w weekend pojawiły się doniesienia o pacjencie, u którego objawy wirusa pojawiły się 34 dni po tym, jak w połowie stycznia odwiedził Wuhan, miasto, w którym w grudniu 2019 roku pojawił się nieznany dotąd wirus.