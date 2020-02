Chiny: Ponad dwa tysiące nowych przypadków wirusa z Wuhan. 259 ofiar

Z najnowszych oficjalnych danych wynika, że w Chinach koronawirusa stwierdzono u 11791 osób. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby wykryto 2102 nowe przypadki.

W Chinach w ramach walki z rozprzestrzenianiem się wirusa wdrożono nadzwyczajne środki. W 15-milionowym mieście Tiencin na północnym wschodzie kraju władze ogłosiły, że z powodu epidemii do odwołania zamknięte będą szkoły i zakłady pracy.

Koronawirus jest już obecny w każdej chińskiej prowincji. 2019-nCoV dotarł też do kilkunastu krajów na całym świecie.

Liczba ofiar wirusa w Państwie Środka wzrosła do 259. W piątek 45 osób zmarło w prowincji Hubei, w której znajduje się Wuhan. To właśnie w tym mieście, w grudniu 2019, pojawił się nieznany dotąd koronawirus 2019-nCoV. Jeden przypadek śmiertelny odnotowano też w piątek w mieście wydzielonym Chongqing.

W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła międzynarodowy stan pogotowia w związku z epidemią koronawirusa z Wuhan zastrzegając, że w związku z sytuacją nie ma powodu, by stosować środki niepotrzebnie utrudniające międzynarodowe podróże i handel.

Dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus zaznaczył, że głównym powodem decyzji jest sytuacja nie w Chinach, lecz poza nimi. - Naszą największą obawą jest zdolność wirusa do rozprzestrzenienia się do państw ze słabszymi systemami opieki zdrowotnej, które są nieodpowiednio przygotowane do radzenia sobie z nim - dodał. Zaapelował o przyspieszenie prac nad rozwojem szczepionek, terapii i diagnostyki związanych z koronawirusem.