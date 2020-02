Szpital "Góra boga ognia" dla ofiar koronawirusa już otwarty

"To nie jest miłe miejsce" - zauważają niektóre media. Szpital ma bowiem bardzo surowy wystrój, przypominający nieco wojskowe koszary.

Zdaniem chińskich służb medycznych "Góra boga ognia", przeznaczona dla 1000 pacjentów, odegra kluczowe znaczenie w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się epidemii w mieście, w którym się ona zaczęła.

Jak powiedział główny chiński epidemiolog Zhong Nanshan, to głównie brak sal szpitalnych zmusił zakażone osoby do powrotu do domów, a to z kolei spowodowało niekontrolowane rozprzestrzenianie się wirusa. - Tak więc dostępność dodatkowych łóżek ma wielkie znaczenie - powiedział Shong dla jednego kanałów telewizyjnych.

Epidemiolog Zhong Nanshan odegrał znaczącą rolę w przezwyciężaniu epidemii SARS z lat 2002-2003, koronawirusa z tej samej rodziny, do której należy szalejący dziś w Chinach i roznoszony na cały świat patogen.