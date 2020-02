Japonia: Kwarantanna wycieczkowca z powodu jednego pasażera

Jak podał japoński nadawca publiczny NHK, 80-latek z Hongkongu przyleciał do Japonii, a 20 stycznia w Jokohamie wszedł na pokład Diamond Princess, by odbyć pięciodniową wycieczkę.

Właściciel statku, należąca do Carnival Corporation amerykańsko-brytyjska linia wycieczkowa Princess Cruises poinformowała, że badania pasażerów i załogi w przypadku stwierdzenia u jednego z podróżnych koronawirusa to standardowa praktyka. Linia potwierdziła, że statek został zatrzymany w porcie do czasu zakończenia badań oraz ze przerwa w 16-dniowym rejsie potrwa 24 godziny.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła międzynarodowy stan pogotowia w związku z epidemią koronawirusa z Wuhan zastrzegając, że w związku z sytuacją nie ma powodu, by stosować środki niepotrzebnie utrudniające międzynarodowe podróże i handel.

Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zaznaczył, że głównym powodem decyzji jest sytuacja nie w Chinach, lecz poza nimi. - Naszą największą obawą jest zdolność wirusa do rozprzestrzenienia się do państw ze słabszymi systemami opieki zdrowotnej, które są nieodpowiednio przygotowane do radzenia sobie z nim - mówił, apelując o przyspieszenie prac nad rozwojem szczepionek, terapii i diagnostyki związanych z koronawirusem.