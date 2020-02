Wirus w Chinach: Liczba chorych dwa razy większa od oficjalnej?

Reuters w swojej depeszy zwraca uwagę, że w prowincji Hubei, gdzie znajduje się miasto Wuhan, w którym wirus pojawił się w grudniu 2019 roku, jeden zgon z powodu wirusa przypada na każde 23 zachorowania, co oznacza, że mimo iż tylko 1/3 wszystkich zachorowań stwierdzono w tym mieście, to jednocześnie to tam zarejestrowano 73 proc. wszystkich zgonów.

