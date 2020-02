Chiny: Kolejne 73 ofiary koronawirusa. Chorych ponad 30 tys. AFP

Bilans ofiar koronawirusa w Chinach kontynentalnych w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł o 73 - do 636. W Chinach zanotowano też 3143 nowe przypadki koronawirusa co zwiększa ogólną liczbę zachorowań wywołanych wirusem 2019-nCoV do 31161 - podała chińska Komisja Zdrowia Publicznego.