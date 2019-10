Syria: Nagła zmiana miejsc

W chwili gdy w poniedziałek trwały tureckie ataki na pozycje syryjskich Kurdów z Powszechnych Jednostek Ochrony (YPG ), oddziały syryjskiej armii wkroczyły na obszary znajdujące się do tej pory pod kontrolą kurdyjską. Uczyniły to na podstawie zawartego w niedzielę porozumienia między władzami trwającej już de facto pięć lat autonomii kurdyjskiej w północno- wschodnich regionach Syrii a reżimem prezydenta Baszara Asada. Mediatorem porozumienia jest Rosja. W okolicach miejscowości Tal Tamr armia Asada dotarła na odległość kilkunastu kilometrów od granicy syryjsko-tureckiej.

Pożegnanie z autonomią

Co więcej, jak wynika z niektórych informacji, Syryjczycy przymierzali się w poniedziałek do opanowania Mandżib, przy tureckiej granicy. Skłoniło to prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana do publicznej deklaracji, że plany dotyczące zajęcia miasta nie ulegają zmianie.