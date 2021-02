Somalia: Starcia w stolicy. Wojsko na ulicach

Reuters wszedł w posiadanie nagrania, na którym widać uczestników antyrządowych demonstracji w momencie, gdy padają pierwsze strzały.

- Duże siły nas zaatakowały. To masakra - mówił jeden z uczestników protestów, Farah Omar, w rozmowie z agencją Reuters.

Wpływowy opozycjonista, Abdirahman Abdishakur Warsame Wadajir wcześniej umieścił w internecie nagranie, na którym widać jak staje na czele niewielkiej demonstracji organizowanej wbrew zakazowi demonstrowania wprowadzonemu przez rząd.

Kilka godzin wcześniej były prezydent Somalii, Szarif Szajh Ahmed, oskarżył siły rządowe o zaatakowanie hotelu, w którym przebywał wraz z innym byłym prezydentem przed piątkowym wiecem.

"To dyktatura. Zaatakował nas i przebywających w hotelu Maida" - napisał Ahmed na Twitterze kilka godzin po ataku. "Wzywamy obywateli, by wyszli na ulice i odpowiedzieli (na to)" - dodał.