Save the Children: Dzieci giną na wojnach pięć razy częściej, niż walczący

Niemal pięć razy więcej dzieci niż bojowników zaangażowanych w konflikty zginęło w strefach działań wojennych w latach 2013-2017 - wynika z raportu organizacji "Save the Children".

Co najmniej 870 tysięcy dzieci do 5 roku życia zginęło w wyniku konfliktów zbrojnych w latach 2013-2017 - podaje organizacja Save the Children. W tym samym czasie w walkach zginęło 175 tys. zaangażowane w nie bojowników.

Raport opublikowano przed rozpoczęciem konferencji w Monachium poświęconej międzynarodowemu bezpieczeństwu.

W raporcie wzięto pod uwagę 10 najpoważniejszych konfliktów, w których cierpiały dzieci - w tym wojny w Afganistanie, Jemenie i Syrii.

Wiele zgonów dzieci było związanych z ubocznymi skutkami wojen: głodem, problemami z dostępem do opieki lekarskiej i odpowiedniej infrastruktury.

Tylko w Jemenie 85 tys. dzieci zmarło z głodu lub w wyniku chorób, które były uleczalne.

Z raportu wynika też, że w 2017 roku w strefach działań wojennych żyło łącznie 420 mln dzieci.