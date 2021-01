Donbas - rosyjska bomba z opóźnionym zapłonem?

Arestowycz doradza też ukraińskiej delegacji w grupie kontaktowej, która od ponad sześciu lat prowadzi rozmowy z Rosją, OBWE i separatystami o uregulowaniu konfliktu. Jak twierdzi, politycy w Kijowie często na własne życzenie leją wodę na młyn rosyjskiej propagandy. Krytykuje niedawną ustawę Rady Najwyższej, która zobowiązała całą sferę usług (w tym handel) do używania wyłącznie języka ukraińskiego. – Powinniśmy zachęcać do języka ojczystego, np. zmniejszając podatki dla przedsiębiorców popularyzujących ukraiński, ale nie narzucać nic siłą. Wojna sprawiła zaś, że właśnie to się dzieje, a przecież mamy miliony ludzi, dla których językiem ojczystym jest rosyjski. Popełniamy błąd, wypychamy tych ludzi do tzw. rosyjskiego świata – twierdzi.