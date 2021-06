Niemcy odrzucają prośbę Ukrainy o dostawy broni

- To pozostanie wyznacznikiem naszego zaangażowania na Ukrainie i nie będzie żadnych zmian: Dostawy broni nie pomogą - dodał.

Brak postępów w przyłączeniu do NATO

W ubiegłym tygodniu władze Ukrainy przekazały, że nie poczyniono żadnych postępów w kwestii członkostwa kraju w NATO. Kijów nie rozumie dlaczego ich przedstawiciele nie zostali zaproszeni na szczyt sojuszu.

Członkowie NATO 14 czerwca spotkają się w Brukseli. - Rozumiemy pragnienie sojuszników, by zorganizować zamknięty szczyt (...), ale nie rozumiemy, jak to możliwe, by nie zaprosić Ukrainy - powiedział w środę minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Prezydent Wołodymyr Zełenski w tym miesiącu wezwał NATO do wzmocnienia swojej obecności wojskowej w regionie Morza Czarnego i poprosił Stany Zjednoczone o poparcie na szczycie oferty Kijowa dotyczącej planu działania na rzecz członkostwa w NATO.

W 2008 roku NATO przekazało, że Ukraina może potencjalnie stać się w przyszłości członkiem sojuszu.