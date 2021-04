Szef BBN: Demonstracje wojskowe mogą być reakcją na działania Rosji

- Rodzajem odpowiedzi są demonstracje wojskowe - na terenie Polski niedawno mieliśmy wizytę samolotów B-1, teraz pojawiły się amerykańskie "efy", to też jest sygnał wysyłany z poziomu wojskowego w stosunku do Moskwy - dodał.

- Wczorajsza narada u prezydenta była skoncentrowana na wymiarze wojskowym całej sytuacji. Chodziło o dokonanie oceny pod kątem realności scenariuszy. Szczegółowa analiza ostatnich ruchów ze strony Rosji pokazuje, że są to siły, które w każdym momencie mogą być wykorzystane do agresji - mówił szef BBN.

Soloch dodał, że Rosja zgromadziła w pobliżu granicy z Ukrainą ok. 110 tysięcy żołnierzy.

- Niewątpliwie Rosjanie w ten sposób pozycjonują się wobec nowej administracji amerykańskiej - mówił szef BBN. - Rosjanie prężą muskuły i pokazują "jesteśmy w stanie zaatakować Ukrainę" - dodał.

- To co jest najgroźniejsze w tej sytuacji to to, że są wszystkie przesłanki, aby konflikt wybuchł. Wystarczy jakaś iskierka - stwierdził.