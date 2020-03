Zełenski daje Putinowi rok na przełom w Donbasie

- Rząd może przez rok uzgadniać porozumienie. Następnie należy je wdrożyć. Jakiekolwiek przedłużanie jest zakazane - zapowiedział.

Dla Zełenskiego ostateczny termin na wypracowanie jakiegoś przełomu w rokowaniach to rok od czasu pierwszego grudniowego szczytu z Putinem. - Nie spędzę pięciu lat, które otrzymałem od narodu ukraińskiego (chodzi o czas kadencji prezydenta Ukrainy - przyp. red.) na pracę w Mińsku - mówił, mając na myśli miejsce pracy międzynarodowej grupy kontaktowej do uregulowania sytuacji w Donbasie. - Nie zrobię tego - zapowiedział, dodając, że istnieją „dwa lub trzy plany” dotyczące tego, co Ukraina zrobiłaby po odejściu od stołu rozmów. Odmówił jednak podania szczegółów.

Zełenski zwrócił uwagę, że negocjacje pokojowe odwracają uwagę od jego wewnętrznej agendy. Działania prezydenta utrudniają konflikty polityczne na Ukrainie, które zakończyły się w tym tygodniu decyzją o zmianie premiera.