Normandzka czwórka czy trójka ze sternikiem?

Po ponad roku przerwy w Paryżu spotka się normandzka czwórka, czyli przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec, którzy od 2014 r. próbują zakończyć wojnę na wschodniej Ukrainie. – Byle wystarczyło mu siły ducha, by przeciwstawić się (…) takiemu wściekłemu nacjonalizmowi (ukraińskiemu – red.), który chce postawić na głowie stosunki z Rosją – powiedział o prezydencie Wołodymyrze Zełenskim rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew.

– Mówimy o decentralizacji. Mowy nie ma o federalizacji – zapewnił przebywający w Londynie doradca Zełenskiego Andrij Jermak. Od połowy lat 90. Rosja próbuje narzucić Ukrainie ustrój federacyjny, czyli luźny związek dużych regionów przy słabej władzy centralnej. – Na Donbasie mogą dostać jakieś dodatkowe pełnomocnictwa, ale to nie oznacza, że to będzie federacja czy jakaś tam autonomia – powiedział Jermak o ustawie o specjalnym statusie Donbasu.

Ale największy spór dotyczy kalendarium rozwiązywania konfliktu. Rosja chce, by najpierw w Donbasie odbyły się wybory, a potem region wszedł ponownie w skład Ukrainy. Poprzedni prezydent Ukrainy Petro Poroszenko domagał się najpierw przekazania Ukrainie pełnej kontroli nad odcinkiem ukraińsko-rosyjskiej granicy opanowanym obecnie przez separatystów, a dopiero potem godził się na wybory. Po długim milczeniu, tuż przed spotkaniem w Paryżu Zełenski potwierdził poprzednie żądania i jeszcze dodał do nich „pełne wycofanie obcych wojsk oraz uzbrojonych formacji”. Prezydent żąda więc nie tylko usunięcia oddziałów rosyjskiej armii, ale też miejscowych bojówkarzy.

– Rosja nie ustąpi nikomu kontroli granicy. Na posterunkach granicznych będzie się opierać tylko na oddziałach donbaskich separatystów przebranych w miejscowe mundury, ale z ukraińskimi flagami – wyjaśnił były rosyjski dyplomata, a obecnie ekspert do spraw międzynarodowych, Władimir Frołow, jak Kreml wyobraża sobie kontrolę nad Donbasem. – Rosja ufa tylko siłom pod swoją kontrolą – dodał.

Niemieccy eksperci zwracają uwagę, że gospodarz spotkania, prezydent Emmanuel Macron, musiał długo namawiać Putina, by ten przyjechał nad Sekwanę. – Putin liczy na to, że dla Francji, Niemiec i Ukrainy ważne jest szybkie zakończenie konfliktu, a on może zaczekać – sądzą. Jednak rosnące rozczarowanie Zełenskim sprawia, że Putin obecnie bardziej liczy na Macrona niż na nowego przywódcę Ukrainy, mimo że ten ostatni wygrał wybory pod hasłem szybkiego zakończenia wojny.