Sencow w PE: Rosja chce, by Ukraina padła na kolana

Pochodzący z Krymu Sencow został skazany w 2015 roku na 20 lat łagrów. Rosja oskarżyła go o "przygotowywanie zamachów terrorystycznych" na okupowanym półwyspie.

Ołeh Sencow: Nie dałem się zmielić w łagrze

Reżyser we wrześniu został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Obecnie przebywa w Kijowie i nadal otwarcie krytykuje działania prezydenta Władimira Putina wymierzone w jego kraj.

- Dużo mówimy o budowaniu pokoju, o zawieraniu pokoju z Rosją, ale nie wierzę w to, co mówi Putin i zachęcam do tego samego - powiedział Sencow.