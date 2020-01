Von der Leyen: Przemoc musi być zakończona

- Trzeba zakończyć przemoc i zrobić miejsce dla dialogu - powiedziała dziś rano szefowa KE Ursula von der Leyen.

- Musimy zrobić wszystko co możemy aby doprowadzić do wznowienia rozmów - dodała.

The use of weapons must stop NOW to give space for dialogue. We are called upon to do everything possible to rekindle talks. There cannot be enough of that.

We have established and timetested relations with many actors in the region and beyond to de-escalate the situation.