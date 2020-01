Lewica składa projekt uchwały ws. wycofania Polaków z Iraku

W projekcie uchwały czytamy, że "uznając suwerenność Iraku i wolę jego obywateli i obywatelek, Sejm RP wzywa rząd do uszanowania decyzji władz irackich w zakresie pobytu zagranicznych wojsk na terytorium tego kraju". Lewica nawiązuje w ten sposób do uchwały przyjętej przez iracki parlament, który domaga się od rządu doprowadzenia do opuszczenia Iraku przez obce wojska.

