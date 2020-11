Robert Winnicki o tym czy Marsz Narodowy może stanowić zagrożenie epidemiczne

Wcześniej na organizację Marszu Narodowego w formule takiej, jak w poprzednich latach, nie zgodziły się władze Warszawy. Ich decyzję podtrzymał sąd.

W związku z tym w nocy z niedzieli na poniedziałek prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zamieścił na Twitterze oświadczenie Stowarzyszenia, w którym informuje ono o zmienionej formule Marszu.

Winnicki pytany o to czy "klasyczne" manifestacje przyczyniają się do transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 odparł, że "pewnie jakiś niewielki wpływ może to mieć".

- Ale wirus jest tak w skali kraju rozprzestrzeniony, że jedno czy drugie zgromadzenie teraz niewiele zmieni – dodał.

Winnicki przyznał, że nie sposób powiedzieć ile osób weźmie udział w Marszu Niepodległości w formie zmotoryzowanej.