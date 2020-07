Mentzen do PiS: Nie kłamcie, że ja popieram te patologiczne pomysły tv.rp.pl

Autor programu gospodarczego Konfederacji, Sławomir Mentzen odpowiedział na słowa posła PiS, który na antenie TVP stwierdził, że "niejednokrotnie chwalił PiS za to co robimy, chwalił wprowadzane przez PiS rozwiązania podatkowe". "Rząd PiS jest prawdziwą tragedią dla polskiej gospodarki. Doprowadziliście najpierw do zatrzymania, a następnie od odwrócenia transformacji polskiej gospodarki" - skomentował polityk Konfederacji.