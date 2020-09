Zuzanna Dąbrowska: Czy pies odzyska kontrolę nad ogonem

W polityce ważne jest, kto i kiedy podobne zdania wygłasza. Zarówno PiS, jak i Solidarna Polska rozwinęły cały wachlarz swoich medialnych kontaktów, „spinowano" dziennikarzy tam, gdzie to było możliwe, szeptano do ucha i wysyłano do boju takich zagończyków jak minister Wąsik. A kiedy negocjacje wchodziły w fazę decydującą i trzeba było postraszyć zbyt ambitnego mniejszościowego udziałowca, na sejmowych korytarzach pojawiał się Ryszard Terlecki. Jego słowa miały moc silnego środka uspokajającego podanego politykom Solidarnej Polski dożylnie. Bo jeśli pewne zdania padają w gabinecie – pół biedy, można udawać, że się nie dosłyszało. Ale jeśli jeden z głównych polityków PiS ocenia członków rządu z SP jako mało doświadczonych, a potem ogłasza zerwanie negocjacji, to jego słowa mają moc. Na ich tle delikatne zaczepki do niedawna tak odważnych „chłopaków od Zbyszka" brzmiały mało przekonująco.