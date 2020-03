Stefan Szczepłek po meczu w Hoffenheim: Dla świń nie gram

Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce sędzia przerywa mecz, bo uznaje, że napisy na kibicowskich sztandarach kogoś obrażają, że kierownik klubu do spraw bezpieczeństwa idzie do kibiców, że powoła się na przepisy, że uświadomi, iż naganne zachowania grożą karami finansowymi, walkowerem i odpowiedzialnością cywilną sprawców, z zakazami stadionowymi włącznie. Kiedyś tak było. Dziś już nie. Reakcja oficjeli, trenera, piłkarzy taka jak w Bundeslidze w ekstraklasie jest nie do pomyślenia. Trudno sobie wyobrazić, że do tego dobrze zorganizowanego kibolstwa wyjdzie właściciel klubu lub piłkarze, o prezesie Ekstraklasy SA czy PZPN nie mówiąc. Wszyscy się boją (fizycznie o siebie i o swój autorytet), bo kibic może zrobić, co mu się podoba, i włos mu za to z głowy nie spadnie. Zwłaszcza w czasach rządów PiS, dla którego kibolstwo to nie terroryści trybun, ale patriotyczny elektorat, i kibole mogą bezkarnie pokazywać środkowy palec, komu chcą.