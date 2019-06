Dąbrowska: Pereira jako polska wunderwaffe

Czy szef portalu TVP Info nie wiedział, jaka jest symbolika „88”?

Zachwytom po meczu Polska – Izrael nie było końca. I słusznie, dobrze zagraliśmy. Ale drugi mecz toczył się ukryty pod powierzchnią, na forach internetowych i w mediach społecznościowych. Ten mecz przegrał Portugalczyk Samuel Pereira, redaktor naczelny portalu informacyjnego TVP Info. Jaka to była gra?

Wiadomo, że stosunki Polski i Izraela bywają ostatnio mocno napięte. W meczach międzypaństwowych taka sytuacja ma swoje odzwierciedlenie zawsze.

Czy Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki? – zastanawiali się pewnie kibice w Tel Awiwie i Hajfie, w tym – jak sądzę – niektórzy ministrowie rządu Beniamina Netanjahu. Choćby po to, by mieć potwierdzenie własnych resentymentów. Sądząc po gwizdach podczas odgrywania izraelskiego hymnu, niektórzy z kibiców na pewno wpasowali się w ten obrazek z radością. Ale słuchając gorących oklasków w tym samym momencie, mających zagłuszyć gwizdy – większość jednak nie. Udało się więc nie dopuścić do kolejnej kompromitacji.

Poniżej dalsza część artykułu

Ale delikatny, historyczny i polityczny kontekst poniedziałkowego meczu okazał się niezrozumiały dla dyrektora-redaktora z TVP Info. Media obiegło jego zdjęcie w koszulce piłkarskiej z napisem „Pereira 88”. Tłumaczył później, że nie wiedział, co uczynił, i że to po prostu jego data urodzenia. Nie był więc świadom, że ta cyfra ma swoje znaczenie symboliczne w neonazistowskiej obrzędowości. Według Wikipedii „zawiera w sobie dwukrotnie cyfrę 8, a tym samym skrót od nazistowskiego pozdrowienia Heil Hitler. Ponadto 88 może oznaczać SS, kiedy odczytuje się alfabet od tyłu”.

Takie mecze to można oglądać!

?????? pic.twitter.com/Qoh7jmkO6k — Samuel Pereira ???? (@SamPereira_) June 10, 2019

Czy Pereira chciał świadomie mrugnąć okiem do polskich brunatnych, wygolonych młodzieńców organizujących po lasach urodziny Hitlera? Mam nadzieję, że nie, broni go przyjaźń z kolegą z TVP, Dawidem Wildsteinem, a także on sam. Pisze na Twitterze tak: „Pereira neonazistą, bo urodził się w 1988? W świecie, w którym PO broni praworządności, Janda i Stuhr to intelektualiści, w świecie, w którym GW jest źródłem prawdy– wszystko jest możliwe. I jest to serio zabawne, aż zdajesz sobie sprawę, że ci ludzie w to wierzą. Psychiatryk”.

I to właśnie jest istota tej sprawy. Obu publicystom TVP niepotrzebna jest narodowość, by demonstrować nienawiść i obrażać myślących inaczej. Wobec mizernych własnych osiągnięć i braku jakiegokolwiek znaczenia bez opieki matki partii, nie mogliby przecież liczyć na medialną karierę.

Dlaczego? Bo ją buduje się na wiedzy, orientacji w świecie i odpowiedzialności za własne czyny i słowa, zwłaszcza wykonując publiczną misję. A to znaczy, że trzeba m.in wiedzieć, jak rozumieć „88”.