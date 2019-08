Budżetowa schizofrenia

I będą mieli rację o tyle, że przyszły rok może nie być akurat najlepszym momentem na dążenie do zrównoważenia budżetu. Strefa euro jest na krawędzi recesji i choć jak dotąd polska gospodarka wykazywała zadziwiającą odporność na słabość głównego partnera handlowego, to nie jesteśmy szczepieni na spowolnienie. Szczególnie że ta odporność przynajmniej częściowo jest skutkiem rosnących wydatków publicznych, w tym z tytułu przedwyborczych prezentów: rozszerzenia programu 500+, wypłaty dodatków emerytalnych i obniżki podatków dla młodych.

Oczywiście gdyby rząd znów zaplanował budżet z deficytem, ta sama opozycja grzmiałaby, że PiS kupuje sobie głosy wyborców, zadłużając kraj. W końcu od czterech lat wśród krytyków rządu obowiązuje narracja, że okres dobrej koniunktury należało wykorzystać na uzdrowienie finansów publicznych. Zmienia się tylko to, że co roku odsuwany jest w czasie termin katastrofy fiskalnej, do której polityka PiS podobno doprowadzi. Na razie okazuje się, że postulat uzdrowienia finansów publicznych rząd w zasadzie realizuje, bo dług publiczny (w relacji do PKB) konsekwentnie maleje. W tym świetle polityka fiskalna w Polsce była w ostatnich latach zaostrzana, a nie luzowana bez opamiętania. Po prostu działania rządu zwiększające dochody budżetu pozostawały w debacie publicznej w cieniu hojnych programów socjalnych.