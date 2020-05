Rosyjska kolej zarabia na pandemii

Rosyjskie Koleje Żelazne (RŻD) zyskują na ograniczeniach wprowadzony w stosunku do innych rodzajów transportu. RŻD podały, że w kwietniu przewiozły na trasie Chiny-Europa-Chiny 45,4 tys. TEU (jednostka pojemności równa objętości jednego standardowego kontenera - 39 m3). To wzrost o 1,7 raza w ujęciu rocznym. Ogółem przewozy tranzytowe kontenerów przez Rosję we wszystkich kierunkach zwiększyły się w kwietniu o 40 proc do 65,1 tys. TEU. W przewozy kontenerów w ogóle sięgnęły 461 tys. TEU.

Pomimo krótkiej przerwy, kiedy Chiny zamknęły wiele fabryk, w lutym-marcu tranzyt kontenerów przez Rosję się zwiększał. W marcu gwałtownie spadł ruch z Europy do Chin, ale rosyjskie koleje zareagowały na to zniżką 40 proc. na zwracania kontenerów z krajów trzecich do Chin przez Rosję.