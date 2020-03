Kolej zatrzymuje pociągi pasażerskie

Frekwencja w składach PKP Intercity skurczyła się do zaledwie jednej piątej dostępnych miejsc. Pociągi w relacjach międzynarodowych w ogóle nie kursują. Liczba rezygnacji z wcześniejszych rezerwacji była w ostatnich dniach tak duża, że pojawiły się problemy z funkcjonowaniem portalu intercity.pl. W rezultacie od 17 marca duża część połączeń pomiędzy największymi miastami została zawieszona.

Jak podało Intercity, we wtorek zawieszona została część kursów ekspresów pendolino m.in. pomiędzy Warszawą a Krakowem, Warszawą i Wrocławiem, Gliwicami i Gdynią. Zawieszone zostały ekspresy Chrobry, Krakus, Lech, Neptun, Norwid, Ondraszek, Paderewski i Ślęża. Część pociągów będzie jeździć w skróconej relacji, np. pendolino z Warszawy do Jeleniej Góry pojedzie tylko do Wrocławia, a pendolino z Kołobrzegu do Krakowa dojeżdża tylko do Warszawy.

W środę zawieszone zostanie kursowanie kolejnych pociągów, następne cięcia połączeń szykowane są na weekend.