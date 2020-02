Tusk w grze, elektorat wrze

Za tydzień, we wtorek 3 marca, odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Klubu Koalicji Obywatelskiej, pierwsze po wyborach szefa partii i przejęciu władzy przez Borysa Budkę. Nasi rozmówcy z PO mówią, że ma być to spotkanie „mobilizacyjne". Tuż po nim ma ruszyć seria spotkań parlamentarzystów Platformy i całej Koalicji Obywatelskiej na Mazowszu. To pierwsze województwo, które w nowym cyklu spotkań odwiedzą politycy PO. Wszystko po to, by wzmocnić kampanię prezydencką Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która po konwencji 29 lutego ma wejść w kolejną fazę.

Poniżej dalsza część artykułu