Rafał Trzaskowski: Plotki o upadku PO przedwczesne i przesadzone

Koalicja Obywatelska uzyskała w sondażu CBOS poparcie 11 proc. ankietowanych, po spadku względem poprzedniego miesiąca o 3,2 pkt. proc. Centrum podkreśla, że to najgorszy wynik KO w historii.

– Na pewno nie zamierzam mówić, że wszystko jest fantastycznie. Dzisiaj jest to nasza wspólna odpowiedzialność, żeby z jednej strony wzmacniać PO, bo Platforma jest bardzo potrzebna na polskiej scenie politycznej, wzmacniać Koalicję Obywatelską, ponieważ to jest ta formuła, która pozwala nam się rozszerzać i przede wszystkim to, co staram się robić, przyciągać nowe środowiska do zaangażowania społecznego, bo bez tego opozycja nie będzie mogła wygrać wyborów - skomentował w rozmowie z TVN24 Rafał Trzaskowski.

Wiceprzewodniczący PO uważa, że lider ugrupowania Borys Budka "nie jest jednym z problemów". - Dzisiaj problemem jest to, że trzeba się absolutnie skupić na tym, żeby rozmawiać o tym, co najważniejsze. Czyli rozmawiać o służbie zdrowia, o tym, jak wyglądać będzie świat po pandemii - powiedział.