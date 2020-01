Powódź w Indonezji. Tysiące osób zmuszonych do ewakuacji

Gubernator stolicy Indonezji poinformował na konferencji prasowej, że do godziny 16 czasu lokalnego ewakuowano ponad 19 tys. mieszkańców.

W wyniku gwałtownych opadów deszczu zginęło co najmniej 9 osób. W wielu miejscach doszło do osunięć ziemi. Do zgonów dochodziło przede wszystkim w wyniku hipotermii. Odnotowano również jeden przypadek porażenia prądem przez linie energetyczne. Ofiarą jest nastolatek.

Na nagraniach telewizyjnych widać samochody, które niemal całkowicie były zalane. W tle ludzie próbują przedostać się przez mętną, brązową wodę.

W związku z panującą sytuacją w wielu dzielnicach stolicy wyłączono prąd. W Dżakarcie mieszka 30 milionów ludzi.

Tymczasowo zamknięto również pas startowy na krajowym lotnisku Halim. Ruch został przekierowany do portu lotniczego Soekarno.