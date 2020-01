Irański minister przybył na Ukrainę. Będzie negocjować

Informację o przybyciu przedstawiciela irańskiego rządu potwierdził Wadym Prystajko, minister spraw zagranicznych Ukrainy. - Jest już tutaj (na Ukrainie). To, co robimy z „czarnymi skrzynkami”, jest kluczową sprawą w naszych rozmowach. Jest ministrem infrastruktury i dróg, jest oficjalnym przedstawicielem Iranu - powiedział szef MSZ, dodając, że Mohammad Eslami przybył na Ukrainę przede wszystkim po to, by oficjalnie przeprosić za zestrzelenie samolotu linii UIA oraz „oficjalnie uznać to, co się wydarzyło”.



