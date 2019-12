Tragedia w Szczyrku. Miasto pogrążone w żałobie

4 grudnia w Szczyrku (woj. śląskie) przy ul. Leszczynowej wybuchł gaz, przez co zawalił się trzykondygnacyjny budynek mieszkalny. Zginęły cztery osoby dorosłe i czworo dzieci. Jak podaje Śląski Urząd Wojewódzki w chwili wybuchu w domu znajdowało się w sumie osiem osób.

W poszukiwaniach brało udział około 100 strażaków. – Praca i akcja były w bardzo trudnych warunkach. Z jednej strony warunki atmosferyczne utrudniały prace, które były przeprowadzane ręcznie, w sposób bardzo dokładny, precyzyjny, a jednocześnie, by nikogo nie naruszyć – zaznaczył wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

Na miejscu pracowało blisko 50 policjantów z Bielska-Białej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. – Akcja była prowadzona do skutku. Determinacja ratowników, determinacja strażaków była ogromna – podkreślił wojewoda, który na bieżąco monitorował sytuację.

– Jest to dla nas tragiczna noc, tragiczny dzień. To jedna z większych katastrof budowlanych w województwie śląskim – powiedział wojewoda. – Rodzina i bliscy ofiar są otoczeni odpowiednim wsparciem, zarówno tym psychologicznym, jak i społecznym, socjalnym – dodał.

Burmistrz Byrdy zwrócił się do mieszkańców Szczyrku, by wywieszali flagi państwowe przepasane kirem i zaapelował o nieorganizowanie imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, rekreacyjnym, sportowym do najbliższej niedzieli.