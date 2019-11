Francja: Zawalił się most. Nie żyje 15-latek AFP

Na południu Francji zawalił się most łączący dwie miejscowości w pobliżu Tuluzy. Do wody wpadło kilka pojazdów, w tym samochód osobowy oraz ciężarówka. Zginęła co najmniej jedna osoba. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa.