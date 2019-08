Francja: Katastrofa samolotu gaszącego pożar. Nie żyje pilot

Rozbity samolot Grumman S-2 Tracker należał do Urzędu Bezpieczeństwa Cywilnego i jest najmniejszym samolotem używanym do gaszenia pożarów, mogącym w czasie jednego lotu zrzucić do 3600 litrów wody.

Kondolencje dla rodziny pilota złożył francuski premier Edouard Philippe.