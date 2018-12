Tragedia w Czechach: Ofiary to pracownicy bytomskiego Alpeksu

Siedziba spółki OKD w Ostrawie

Petr Štefek [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], from Wikimedia Commons