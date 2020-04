Skromne obchody katastrofy smoleńskiej

W wyniku wypadku rządowego samolotu 10 kwietnia 2010 roku zginęło 96 osób, w tym para prezydencka. To była oficjalna polska delegacja na uroczystości związane z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej.

Poza tym Europejskie Centrum Solidarności zaprasza do obejrzenia wirtualnej wystawy „Smoleńsk. Straciliśmy bohaterów drogi do wolności. W internecie na stronach ECS prezentowane są sylwetki bohaterów wystawy stałej ECS, którzy stracili życie w katastrofie pod Smoleńskiem.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska jak co roku złoży w piątek kwiaty na grobie mecenas Joanny Agackiej – Indeckiej, byłej prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, która zginęła w katastrofie. W Łodzi znajduje się tylko jej grób – z 96. ofiar katastrofy smoleńskiej.

Co roku odbywały się one na Wojskowych Powązkach w tzw. kwaterze smoleńskiej. W tym roku będą one symboliczne. Na grobach ofiar na tym cmentarzu zostaną złożone kwiaty, a pomnik ofiar zostanie udekorowany biało-czerwoną szarfą.