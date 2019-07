Macierewicz wzywa Tomczyka. Poseł: patologia

Właśnie odebrałem wezwanie na jutro! przed Podkomisje Smoleńską Macierewicza. Ta Komisja już dawno powinna być zlikwidowana. Po czterech latach ustaliła...No właśnie. Nic nie ustalila. Zmarnowała za to miliony złotych polskich obywateli.A wątpliwe prawnie wezwanie jest kuriozalne pic.twitter.com/TpZAbgmOot

W "kropce nad i" w TVN24 Tomczyk zapowiedział, że jutro o wyznaczonej godzinie to on będzie miał do podkomisji kilka pytań.

Ma zamiar zapytać przede wszystkim o to, na jakiej zasadzie komisja bada przyczyny katastrofy smoleńskiej, skoro nikt z jej członków nie był na miejscu wypadku i nie badał wraku.

Tomczyk twierdzi, ze przez 4 lata funkcjonowania komisja nie ustaliła nic, a jedynie wydała miliony z publicznych pieniędzy.

- To jest komisja, która przeprowadzała kuriozalne eksperymenty, że proponowała ustawiać brzozę na samochodzie, który rozpędzony miał nią wjeżdżać w samolot - mówił Tomczyk. - Ta komisja to jedna z największych patologii w naszym kraju.