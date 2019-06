Brejza: Noty dyplomatyczne ws. wraku Tu-154. PO: 11, PiS: 1 Fotorzepa, Jakub Kamiński

"Kwestia zwrotu wraku (Tu-154), dostęp do pozostałości samolotu i ich prawidłowe zabezpieczenie były przedmiotem korespondencji dyplomatycznej prowadzonej ze stroną rosyjską, w tym m.in. dwunastu not dyplomatycznych" - pisze MSZ w odpowiedzi na interpelację posła PO Krzysztofa Brejzy. Brejza zwraca uwagę, że 11 tych not skierowano do Rosji w czasie rządów PO-PSL.