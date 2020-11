Sklepy z odzieżą i obuwiem próbują wyzdrowieć

Niektóre firmy, jak producent bielizny Esotiq&Henderson, wyprzedały zapasy starszych kolekcji w 60 proc. Adam Skrzypek, prezes E&H, podaje, że starsze kolekcje to teraz 6 proc. zapasów, a gros z nich powstała w 2019 r. – Blisko 75 proc. naszych tegorocznych kolekcji to kolekcje bieżące. Zapas po sezonie zawsze zostaje, ale w CCC mamy go coraz mniej – mówi Marcin Czyczerski, prezes CCC.

– Na początku roku, w obliczu pandemii i dużej niepewności co do wolumenu sprzedaży, zdecydowaliśmy się ograniczyć nasze zamówienia aż do 40 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Dziś mamy świadomość, że cięcia zamówień kolekcji AW20 (jesień–zima 2020 – red.) były zbyt głębokie w stosunku do popytu, który się odrodził – mówi Lutkiewicz.