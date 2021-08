Chińczycy solidnie zarobili na pandemii Covid-19

Eksport chińskich ŚOI do Unii Europejskiej wzrósł z 3,9 mld dolarów w 2019 r do 23,4 mld dolarów w 2020 r. Eksport chińskich ŚOI do Stanów Zjednoczonych wzrósł z 7,1 miliarda dolarów do 24,6 miliarda dolarów. „Dane handlowe nie wskazują na to, by zmiany w kontroli jakości towarów z ChRL lub napięcia w stosunkach chińsko-amerykańskich wpłynęły na chiński eksport środków ochrony osobistej. " - podkreślają eksperci PIIE.